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Глава МЗС Німеччини: Тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну

glavcom.ua
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Глава МЗС Німеччини: Тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну
Анналена Бербок запевнила у підтримці українського народу
фото з відкритих джерел

Бербок заявила про підтримку України на шляху до завершення війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україно та США у Джидді (Саудівська Аравія) та заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністерки у соцмережі Х.

«Результат сьогоднішніх переговорів між Україною і США може стати важливим поворотним моментом у прагненні України до міцного миру і безпеки», – зазначила Бербок.

Також глава МЗС Німеччини запевнила у підтримці українського народу. «Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху», – заявила Бербок.

За її словами, «тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну».

У підсумку двосторонніх перемови між Україною та США обидві сторони погодились на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія піде на такий крок. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Американська сторона зобов'язалась провести перемовини з Росією та обговорити конкретні пропозиції по зупинці бойових дій.

Нагадаємо, як зауважив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, переговори тривали майже безперервно понад вісім годин. Старша радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна виділила декілька важливих моментів зустрічі у Джидді. Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру, – і робить кроки в просуванні до завершення війни. У спільній заяві делегацій України та США йдеться про тимчасове припинення вогню на 30 днів – лише у разі взаємної згоди РФ. «М‘яч зараз на полі Росії», – зауважила Зарівна.

Також заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив про відновлення постачань військової допомоги США для України. Таке рішення досягнуто після переговорів у Саудівській Аравії.

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Теги: переговори Анналена Бербок Україна Німеччина росія

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