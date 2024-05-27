Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)

«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом»

Сьогодні, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.

Про це повідомляє El Pais.

Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахаса. Главу держави зустрів король Іспанії Філіп VI.

Незабаром після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.

«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових», – заявив він.

Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.

«Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту», – додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вирушить до Іспанії і зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді. Зазначалося також, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не була включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.