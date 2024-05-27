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Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)
Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахаса
фото: Володимир Зеленський /телеграм

«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом»

Сьогодні, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.
Про це повідомляє El Pais.

Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео) фото 1

Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахаса. Главу держави зустрів король Іспанії Філіп VI.

Незабаром після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.

«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових», – заявив він.

Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.

«Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту», – додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вирушить до Іспанії і зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді. Зазначалося також, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не була включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.

Теги: король переговори Педро Санчес Педро Володимир Зеленський Іспанія

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