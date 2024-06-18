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Індія відмовляється від російських бронетранспортерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
Індія веде переговори із США щодо покупки Stryker останнього покоління
фото з відкритих джерел

Планується замінити понад 2000 бойових машин піхоти БМП-2 російської розробки

Індія вирішила закуповувати американські бронетранспортери замість російських. Про це пише The Times of India.

Індія планує замінити понад 2000 бойових машин піхоти БМП-2 російської розробки, що стоять на озброєнні її армії, американськими бронетранспортерами Stryker останнього покоління.

За даними видання, тривають переговори зі США з цього питання. Передбачається, що на першому етапі Нью-Делі закупить якусь кількість Stryker у рамках американської програми зарубіжних військових продажів (FMS), потім країни налагодять їхнє спільне виробництво в Індії.

Бронетранспортери Stryker будуть адаптовані до умов індійської місцевості, включно з високогірними районами східний Ладакх і Сіккім.

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, уклала однорічну угоду з російською компанією «Роснєфть» про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць. 

До слова, Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

У МЗС зауважили, що продовжуватимуть співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні.

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Теги: Індія озброєння зброя переговори

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