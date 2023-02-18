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Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 
фото wikimedia.org

Втім власні обіцянки щодо поставки танків Берлін виконає, перша техніка надійде наприкінці березня

Німеччина очікувала, що більше країн нададуть бойові танки для України після того, як наприкінці січня Берлін не тільки дозволив реекспорт техніки німецького виробництва, а й сам зголосився надати техніку для ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє CNN.

«Я не був дуже розчарований, я був би трохи розчарований. Тому що розмови, які ми чули раніше, були голоснішими. І тому я очікував більшого після нашого рішення», – заявив він. І додав, якщо додати німецькі танки до танків Abrams зі США та танків Challenger з Великої Британії, то «це багато».

«Маємо велику кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю», — наголосив Борис Пісторіус.

Він підтвердив, що Німеччина розраховує поставити Leopard 2A6 в останній тиждень березня. До того ж оборонна промисловість Німеччини та Польщі спільно вироблятиме боєприпаси та запчастини для цих танків.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус сказав і про те, що єдність, яку він спостерігав на Мюнхенській конференції з безпеки, дає надії.

«Я бачу сильну єдність, сильну відданість спільним зобов’язанням… І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І це дуже важливий сигнал для українського народу, який справді веде боротьбу проти російської агресії», – сказав він.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Теги: танки Німеччина Мюнхенська конференція з безпеки

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