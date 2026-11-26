Росія не зобов’язана погоджуватися на умови Європи щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Москва має керуватися власними національними інтересами. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, пише «Главком».

Журналіст запитав представника Кремля про вимоги президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила, що Росія має погодитися на енергетичне перемир’я.

«Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечувати свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників або на роль учасників переговорів про врегулювання дуже складно», – відповів Пєсков.

Він додав, що такі заяви, на його думку, підтверджують побоювання Москви щодо здатності європейських країн зайняти конструктивну позицію та допомогти мирному процесу.

«Це зайвий раз, напевно, доводить обґрунтованість наших побоювань щодо того, чи зможуть європейці зайняти конструктивну позицію і якось допомогти мирному процесу», – сказав речник Кремля.

Окремо журналіст запитав, чи відмовляються європейські представники їхати до Москви, попри запрошення. Пєсков заперечив, що вони не відповідають на пропозиції, однак визнав, що конкретики поки немає.

«Вони відгукуються, але поки це не вносить ясності», – зазначив він.

Варто нагадати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила дві вимоги до Росії, які мають продемонструвати серйозність намірів Москви щодо мирного врегулювання війни проти України. Йдеться про зимове енергетичне перемир'я та гарантування безпечного експорту продовольства через Чорне море.