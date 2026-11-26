Будріс вважає, що російська військова розвідка «тероризує наші суспільства, осіб, які приймають рішення, та інших приватних осіб»

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз визнати Головне управління Генштабу ЗС РФ терористичною організацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За його словами, бажання влади Литви домогтися цього не пов’язане з майбутнім головуванням країни в Раді Євросоюзу. Будріс вважає, що російська військова розвідка «тероризує наші суспільства, осіб, які приймають рішення, та інших приватних осіб». Міністр порівняв ГРУ із Корпусом вартових ісламської революції – елітним військово-політичним формуванням Ірану, визнаним у ЄС терористичною організацією на початку 2026 року.

«Ми маємо дати Росії зрозуміти, що її дії проти нас – це вже не просто гібридна війна, а скоріше неконвенційна війна, і що подібними діями цілком може бути подолано поріг, передбачений п'ятою статтею Північноатлантичного договору», – сказав глава МЗС Литви.

До слова, країни Північної та Східної Європи перебудовують систему цивільного захисту на тлі загрози з боку Росії. Держави оновлюють укриття, створюють запаси продовольства, навчають населення діяти під час криз і домовляються про евакуацію через кордони.