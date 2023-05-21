Історичний момент для світу: Зеленський прокоментував ймовірну передачу Україні винищувачів

Володимир Зеленський: «Я вдячний і за рішення про тренування наших пілотів на сучасних винищувачах!»

Коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки. Про це зявив президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7.

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«Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі»,– сказав глава держави.

Зеленський додав, що повітряний щит може повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками. За словами президента, Україна виходить на «шлях усунення розриву в можливостях».

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Глава України подякував партнерам за надані системи протиповітряної оборони, а саме Patriot, Iris-T, Nasams, Crotale, Samp-T. Зеленський зазначив, що вони не лише дають захист, а й «створюють глобальний бренд безпеки для демократії».

«Я вдячний і за рішення про тренування наших пілотів на сучасних винищувачах!», – додав президент.

Нагадаємо, Україна закликає партнерів створити авіаційну коаліцію для постачання сучасних літаків, зокрема американських винищувачів F-16. Союзники, в першу чергу США, відкидали можливість передачі Україні F-16, наголошуючи на важливості забезпечення ППО.

Проте нещодавно декілька європейських країн заявили, що готові приєднатися до авіаційної коаліції, а президент США Джо Байден заявив, що підтримує початок навчань українських пілотів на F-16. Поки невідомо, хто, коли та скільки літаків надасть.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».