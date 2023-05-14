Зеленський відповів, чи атакує Україна територію РФ

Зараз Україна зосереджена на підготовці контрнаступальних дій

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна зосереджена на визволенні своєї міжнародно визнаної території від окупантів і не зацікавлена в атаках по території Росії. Про це глава держави сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, пише «Укрінформ».

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«Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зброї», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз Україна зосереджена на підготовці контрнаступальних дій задля деокупації своєї території згідно з міжнародним правом і законом.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліну, де має відбутися зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.