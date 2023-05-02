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Винищувачі для України: Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників
Кулеба переконаний, що рішення про західні літаки – питання часу
фото ілюстративне

Дмитро Кулеба: «Якби в нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим» 

Західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16 – так, як раніше було з усіма іншими видами озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю 1+1.

Кулеба переконаний, що рішення про західні літаки – питання часу, та висловив жаль, що за вагання союзників Україна заплатить додаткову ціну життями людей.

«F-16  будуть, це питання часу. Я  думаю, що це буде залежати від рішення США та результатів контрнаступу», – зазначив міністр МЗС.

За його словами, це один із трьох пріоритетів у питаннях військової підтримки від союзників – поруч з артилерійськими снарядами та бронетехнікою. «Якби в нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдатів та цивільних, які потерпають від ракетних ударів», – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше посол Мелінда Сіммонс заявила, що Велика Британія у питанні надання Україні сучасних винищувачів F-16 не зволікає з ухваленням відповідного рішення, просто йдеться про опанування складних технологій. 

Також повідомлялося, що Данія спільно із країнами Заходу ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16. Рішення може бути прийняте до літа цього року.

Читайте також: Чому союзники не передають Україні винищувачі F-16
Теги: міністр Велика Британія Україна озброєння Дмитро Кулеба контрнаступ винищувач літак війна

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