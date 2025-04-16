Глава МЗС Литви: Росія вдасться до жорсткіших дій в Україні на Великдень

За словами посадовця, атака на Суми стала своєрідним каталізатором для більш рішучих дій з боку Євросоюзу

«Цього тижня Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не сумніваюся, що Росія подасть щось ще страшніше на Великдень»

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Росія може вдарити по Україні на Великдень ще жорстокіше. Як передає «Главком», про це повідомляє LRT.

Будріс висловив стурбованість з приводу можливих нових жорстоких атак Росії на Україну у зв'язку з Великодніми святами.

Після терористичної атаки на Суми в Вербну неділю, він зазначив, що це може бути лише початком більш страшних атак з боку Кремля, особливо на Великдень.

«Цього тижня Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не сумніваюся, що Росія подасть щось ще страшніше на Великдень. Можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: дивіться, санкції потрібно посилювати», – заявив Будрис.

За його словами, атака на Суми стала своєрідним каталізатором для більш рішучих дій з боку Євросоюзу. Будрис підкреслив, що санкції повинні бути посилені, а ЄС має прийняти конкретні кроки для підтримки України.

«Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною в цьому семестрі, якщо ми зазнаємо краху на санкціях, то ми вже не можемо говорити про якусь геополітичну суб'єктність ЄС, ми більше не можемо говорити про те, щоб мати якийсь вплив у світ», – підкреслив очільник литовського МЗС.

Окрім цього, Литва виступає за розширення санкцій, зокрема щодо російської атомної енергетики та «тіньового флоту», що допомагає обходити санкції.

Будрис зазначив, що Литва активно працює над підготовкою нового пакета санкцій, і сподівається, що він буде прийнятий на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із закликом до запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості.

У дописі політик звинуватив російську владу у «варварському нападі» на християнських вірян в Україні, маючи на увазі атаку на Суми. Грем назвав цей обстріл відповіддю кремлівського лідера Володимира Путіна на спроби досягти припинення вогню та встановити мир.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на цей час зросла до 35 людей.

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відмовився засуджувати Росію за удар по Сумах, посилаючись на начебто недостатню кількість інформації.