Пісторіус заявив, що Німеччина започатковує нову ініціативу «глибоких ударів»

Міністр оборони Німеччини: Ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами

Німеччина запускає нову ініціативу «глибоких ударів» (deep strike) та розширює підтримку закупівлі українських дронів великої дальності. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час засідання «Рамштайну», передає «Главком».

«Німеччина започаткує нову ініціативу deep strike та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму €300 млн», – йдеться у заяві.

Пістроус наголосив, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні. Він закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Як повідомлялося, Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відкриваючи чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Лондоні.

До слова, міністр оборони Денис Шмигаль на 30-му засіданні контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» подякував «всім партнерам за відчутну підтримку протягом трьох років повномасштабної війни з Росією». Зокрема, він назвав ініціативи, які критично важливо активно реалізувати для України.