Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Санкції – не панацея, але солідний інструмент
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Коли чекати ефект від санкцій?

Розберімося з цими санкціями від Дональда Трампа – чи справді вони викличуть той «вау-ефект», про який всі говорять, чи це більше тактичний маневр? Давайте по пунктах, просто і без зайвої драми, бо ж політика – це завжди суміш реальних ударів і дипломатичних танців.

Спочатку факти: Трамп ввів санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу» – це ключові гравці, на яких припадає половина російського нафтового експорту. Плюс дочки компаній. Кремль одразу заскиглив, що «нічого не спрацює», а це, знаєте, класичний сигнал: коли так реагують, значить, зачепило.

Трамп зробив це особисто, без Конгресу, – хитро, бо може сам і зняти, якщо Путін піде на переговори. Партнери оцінюють втрати для Москви в $5 млрд на місяць, і це вплине на 56-57% їхнього експорту. Через місяць, коли розвідка все перевірить, побачимо точні цифри.

Але обʼєктивно: повного «вау» може не бути, бо Трамп дав місяць перехідного періоду – тобто, санкції вступають не одразу, і за цей час компанії можуть адаптуватися, переоформити ланцюжки. Плюс, є сумніви, чи введе він їх повною мірою: міг би одразу вдарити по всьому тіньовому флоту чи всій нафті, але обмежився цими компаніями. Росіяни ж – майстри обходу.

У них «тіньовий флот» – ці старі танкери, що ховаються в морі, вимикають сигнали й переливають нафту. 80% експорту йде через них. Захід намагається: французи зупиняють судна, перевіряють екіпажі, документи, навіть санкціонують капітанів. Якщо Трамп таки вдарить по флоту вторинними санкціями – проти покупців, як Індія чи Китай, – то ефект буде серйозним. Китайські держкомпанії вже призупинили закупки, індійці вагаються: вибрати дешеву нафту чи доступ до американських ринків? Очевидно, друге.

Європа теж додає: 19-й пакет санкцій забороняє імпорт російського СПГ, хоч і з переходом до 2028 року. Угорщина та Словаччина, звісно, намагаються гальмувати, але загалом це ослаблює «Газпром». Путін каже «нам байдуже, ви самі постраждаєте» – ну, іронія в тому, що Європа вже перейшла на американський газ, а Росія шукає покупців в Азії пропонуючи значні знижки.

Для України це добра новина: менше грошей у Кремля – менше ресурсів на агресію. Це посилює тиск, щоб сісти за стіл. І тут варто віддати належне президенту Зеленському – він веде дипломатію на вищому рівні, переконує союзників, що ці санкції не просто папір, а реальний крок до миру. Без нашої стійкості і його зусиль все могло б бути інакше.

Коротше, санкції – не панацея, але солідний інструмент. Якщо Трамп не відступить, ефект накопичиться. А ми маємо стежити, щоб обхід не спрацював.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Дональд Трамп путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вирішив саркастично прокоментувати нові обмеження, однак пошився в дурні
Нові санкції ЄС проти Росії. Путін заплутався, хто залишиться без унітазів (відео)
24 жовтня, 12:52
Сили оборони взяли понад 50 окупантів в полон
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
22 жовтня, 18:26
Політик заявив, що зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
22 жовтня, 12:45
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
21 жовтня, 19:40
Закон пропонує російському диктатору призвати резервістів на спеціальну підготовку тривалістю до двох місяців
РФ зняла деякі обмеження на використання резервістів
14 жовтня, 08:42
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
13 жовтня, 07:42
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
9 жовтня, 10:55
Резолюція ПАРЄ підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє»
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
2 жовтня, 13:56
Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової фотозйомки
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ
29 вересня, 10:20

Ігор Петренко

Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Україна стає донором безпеки всієї Європи
Україна стає донором безпеки всієї Європи
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua