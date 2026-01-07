Переговори у Парижі: Буданов повідомив, що вже є конкретні результати

Буданов: Українські національні інтереси будуть захищені

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що за результатами зустрічі лідерів «коаліції охочих» у Парижі вже є конкретні результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в найближчі тижні планує відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив під час свого виступу на саміті «коаліції охочих».