Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді

Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Новий порядок контролю дозволить посилити міжвідомчий обмін інформацією

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович своїм наказом затвердив новий порядок контролю за громадянами РФ, які прямують транзитом через литовську територію до Калінінградської області, передає «Главком».

За даними агентства ELTA, тепер служба охорони державного кордону, поліція Литви і служба громадської безпеки будуть координовано здійснювати нагляд за транзитом і реагувати на інциденти.

Новий порядок контролю дозволить посилити міжвідомчий обмін інформацією, а служби проведуть спільні навчання для забезпечення злагодженості дій.

«Будь-який інцидент, пов'язаний з калінінградським транзитом, стане пріоритетним для реагування служб. Наша мета – оперативне реагування служб на будь-які порушення або підозрілі ситуації», – сказав Кондратович.

Нагадаємо, Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю після відповідних заяв Польщі, а також Литва закупила та направила на кордон з Росією та Білоруссю протитанкові їжаки та «зуби дракона».

Раніше повідомлялося, що Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів. Центр воєнних дій нового покоління (Center on New Generation Warfare) розробив симуляцію, яка описує можливий напад Росії на східний фланг НАТО у 2027 році.

