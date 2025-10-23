Литва викликала дипломата РФ через Україну

Литва вимагає від РФ негайно припинити агресію проти України

У четвер, 23 жовтня, МЗС Литовської Республіки викликало тимчасового повіреного в справах РФ та вручило дипломатичну ноту, в якій висловило рішучий протест з приводу масового удару по Україні 22 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Литви.

«Ці удари були спрямовані проти цивільної інфраструктури, зокрема електростанцій, морських портів, житлових будинків та дитячого садка. Щонайменше шестеро українських цивільних осіб загинули, а ще більше отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

У дипломатичній ноті МЗС до посольства Російської Федерації підкреслюється, що цинічні атаки Росії на цивільне населення та інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права та гуманітарного права. Такі атаки також вважаються воєнними злочинами відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, і Литва буде домагатися повної відповідальності винних.

Литва заявляє, що поведінка Російської Федерації вкотре демонструє, що режим Кремля не зацікавлений у мирі. Литва вимагає від РФ негайно припинити агресію проти України і підтверджує свою готовність продовжувати співпрацювати з союзниками, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність захищатися від цієї агресії.

Раніше Велика Британія відкликала акредитацію одного з російських дипломатів, вимагаючи його залишити країну.