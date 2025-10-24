Головна Світ Економіка
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Галузі ВПК, які раніше тягнули економіку РФ вгору, цього разу потягли індекс обробних галузей вниз
фото: ТАСС

Випуск інших транспортних засобів, до яких статистика відносить танки і БМП, уповільнив зростання більш ніж у 10 разів

Військово-промисловий комплекс (ВПК), який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, несподівано дав збій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Галузі, пов'язані з ВПК, перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль, випливає з даних Росстату. Виробництво готових металевих виробів, яке злетіло на 26,4% у 2023 році, 31,6% у 2024 році і показувало зростання на 21,2% у серпні, у вересні несподівано пішло в мінус – на 1,6% рік до року.

Випуск інших транспортних засобів, до яких статистика відносить танки і БМП, уповільнив зростання більш ніж у 10 разів – 6% у вересні проти 61,2% у серпні. Минулого року виробництво в цій категорії злетіло на 34,2%, а в 2023 році – на 29%.

Відносно попереднього місяця виробництво готових металевих виробів впало на 6%, а «інших транспортних засобів» – обвалилося на 20%, оцінює Райффайзенбанк.

Дані щодо військової промисловості «виглядають шокуючими», пишуть аналітики MMI: галузі ВПК, які раніше тягнули економіку вгору, цього разу потягнули індекс обробних галузей вниз: у вересні він зріс лише на 0,4% у річному вираженні – у вісім разів менше, ніж у серпні (2,4%).

Як повідомлялося, економіки Росії та Білорусі вступають у новий рік без «запасу міцності» та з великими фінансовими проблемами. Причиною є падіння цін на російську нафту марки Urals, що ставить під сумнів реалістичність бюджетних планів обох країн.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про критичне погіршення економічних та фінансових показників російської залізничної монополії ПАТ «РЖД» (Російські залізниці). Компанія готується до масштабного скорочення управлінського персоналу та заморожування інвестиційної програми, намагаючись підвищити ефективність в умовах стійкого падіння обсягів перевезень. 

