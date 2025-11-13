Російські дипломати останніми днями раптово заговорили про переговори

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається на готовність президента США Дональда Трампа сприяти врегулюванню війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, підкресливши, що Москва готова налагоджувати відносини з Вашингтоном «так швидко, як готова Америка».

Пєсков також підкреслив необхідність «покращення двосторонніх відносин, відкриття нових можливостей для торгівлі та економічного співробітництва», додавши, що перед сторонами «відкриваються дуже яскраві горизонти». За його словами, нинішня ситуація призводить до того, що «ми втрачаємо час, втрачаємо гроші, втрачаємо прибуток».

Напередодні заяву про переговори зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров, який заявив, що Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті». Як зазначив Лавров, зустріч російського та американського президентів не відбулась після того, як Трамп отримав неофіційні доповіді. Про які саме доповіді йдеться, Лавров не уточнив.

До слова, особиста зустріч очільника Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо, яку було скасовано Вашингтоном, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні все ще може відбутися.