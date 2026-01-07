Головна Світ Політика
Трамп покривлявся під час промови (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп покривлявся під час промови (відео)
Трамп привернув до себе увагу
фото: скриншот з відео

Трамп наголосив на необхідності запровадження жорсткого контролю за розумовими здібностями державних посадовців

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через свою суперечливу поведінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Під час нещодавнього виступу Трамп корчив гримаси та видавав нерозбірливі звуки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Водночас американський лідер наголосив на необхідності запровадження жорсткого контролю за розумовими здібностями державних посадовців: «Ми повинні дати кожному когнітивні тести. Я єдиний президент, який проходив когнітивні перевірки. Кожного президента та віцепрезидента треба змусити складати іспити. Ментальні тести, наприклад – чи вони розумні?».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що має «ідеальне здоров'я» та втретє поспіль пройшов когнітивне обстеження.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про своє скептичне ставлення до порад лікарів. Попри вікові зміни, він і надалі дотримується власного режиму, пояснюючи це «хорошою генетикою».

Теги: Дональд Трамп

