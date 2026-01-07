Президент візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС

У середу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Кіпру. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Главком».

Зеленський матиме зустріч з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Опісля відбудеться розмова президента з архієпископом Георгієм.

Також Зеленський матиме спільну зустріч з президентом Кіпру, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зокрема, президент візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, 1 січня Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.

До слова, Кіпр обіцяв принести «новий підхід» як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких – оборона та проблеми міграції.