Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
мапа: DeepState

Окупанти просунулися в Покровську на Донеччині

Російська терористична армія окупувала Нове та Новоуспенівське у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає «Главком».

Зокрема, окупанти просунулися в Покровську на Донеччині.

«Ворог окупував Нове та Новоуспенівське, а також просунувся у Покровську, поблизу Чинушиного, Солодкого, Рівнопілля та Яблукового», – йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.

Читайте також:

Теги: росія війна Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
23 жовтня, 00:02
Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російської нафти
Угорщина не відмовиться від російської нафти й шукає обхід санкцій США – Орбан
24 жовтня, 12:09
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
12 жовтня, 13:14
Костянтинівка. Ще одне розбите росіянами місто
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
18 жовтня, 17:58
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
25 жовтня, 01:20
Україна стала успішною у використанні різних типів дронів
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
26 жовтня, 04:56

Події в Україні

РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
Частина Сум залишилася без світла: причина
Частина Сум залишилася без світла: причина
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua