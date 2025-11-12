РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState

Окупанти просунулися в Покровську на Донеччині

Російська терористична армія окупувала Нове та Новоуспенівське у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає «Главком».

Зокрема, окупанти просунулися в Покровську на Донеччині.

«Ворог окупував Нове та Новоуспенівське, а також просунувся у Покровську, поблизу Чинушиного, Солодкого, Рівнопілля та Яблукового», – йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.