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Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Туск заявив, що Польща відіграє ключову роль у протидії саботажам та диверсіям
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра, останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній

Російська Федерація готувала диверсії в повітряному просторі Польщі та проти авіаліній по всьому світу. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив очільник польського уряду, було зафіксовано акти саботажу. Туск вважає, що, подібні дії Росії також вимагають відповідної реакції.

«Польща відіграє ключову роль проти тих саботажів і диверсій, які мають місце не тільки на польській території. Деякі акти саботажу РФ чи підготування до диверсії були в країнах. Інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор і не тільки проти Польщі, а також проти авіаліній на цілому світі», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС. Також український президент взяв участь у пресконференції.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

До слова, президент Зеленський заявив, що українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.

Теги: Польща президент диверсія росія авіаперевезення Дональд Туск

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