Нова диверсія в Європі? У Румунії сталася пожежа на збройовому заводі

Причина пожежі – невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування

На збройовому заводі в місті Куджир у Румунії сталася масштабна пожежа, влада розглядає версію саботажу. Як передає «Главком», про це пише Radio Romania Actualitati.

На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа. За даними влади, збитки від пожежі склали понад €400 тис. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, водночас знищено щонайменше 150 тис. кулеметних набоїв, ще близько 250 тис. можуть бути непридатними до використання.

Міністр економіки Раду Міруце не виключає можливості саботажу, проте остаточну причину з’ясовує поліція. Пожежу вдалося локалізувати лише через шість годин, під час гасіння пролунали кілька вибухів.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування. «Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців», – сказав Раду Міруце.

За словами міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.

Нагадаємо, у Німеччині поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій підпал кабелю на залізничній лінії. Про це з посиланням на німецький концерн Deutsche Bahn повідомляє DW, передає «Главком».

Про інцидент з підпалом кабелів стало відомо у суботу, 2 серпня. Як зазначили в поліції, ця пожежа теж була умисним підпалом. Залізничне сполучення землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW) було відновлено, однак розслідування інциденту триває. На ділянку NRW припадає від 700 до 800 міжміських рейсів на день, багато з яких було скасовано.

До слова, Джеймс Аппатурай, заступник генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних загроз і кіберсистем, заявив про зростання активності гібридних атак Росії на країни Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LTR. У рамках міжнародного журналістського розслідування, організованого європейськими суспільними мовниками, Аппатурай поділився деталями, які викликають серйозне занепокоєння.