Новий «бізнес» на кордоні Сектора Гази: видання EUobserver розповіло подробиці

EUobserver: Лише палестинці, які заплатять тисячі доларів, мають можливість залишити територію Гази

Виїхати з Сектора Гази, що терпить чи не щоденні бомбардування цілком реально. Однак, як повідомляють європейські ЗМІ, це лише за умови, що у вас є гроші. Подробиці повідомляє видання EUobserver.

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«Послуга» доступна лише обраним та заможним палестинцям, які рятують сім'ї з анклаву. За інформацією джерела, вони можуть залишити територію Гази за хабар та в'їхати до Єгипту.

Незважаючи на високий ризик померти від війни, голоду чи хвороб, жителям Гази все ще заборонено в'їзд до Єгипту – за винятком тих, хто підкупить владу. Охочі залишити анклав змушені платити тисячі доларів прикордонникам, які «в чорну» пропускають їх через КПП у темну пору доби.

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Нагадаємо, у Парижі відбулася зустріч представників Ізраїлю, США, Єгипту і Катару, на якій були обговорені основи нової угоди щодо звільнення заручників, утримуваних у Секторі Гази ХАМАСом. Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерела.

За отриманою інформацією, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських і ізраїльських заручників, особливо жінок і дітей, які перебувають у полоні ХАМАСу. Процес звільнення буде супроводжуватися етапним припиненням бойових дій та наданням гуманітарної допомоги Сектору Гази. Умови угоди також включають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі. Проєкт угоди планують передати ХАМАСу, незважаючи на відсутність представників останнього на переговорах у Парижі.