Каладзе заявив, нібито керівництву країни «заламували руки» і змушували відкрити другий фронт проти РФ

«Сили Заходу» в кабінеті прем'єр-міністра Грузії вимагали відкрити другий фронт проти РФ. Таку заяву зробив генеральний секретар правлячої партії правлячої партії «Грузинська мрія», мер Тбілісі та ексфутболіст київського «Динамо» Кахабер Каладзе, передають російські медіа.

«На певному етапі часу нам складно було говорити про те, що, наприклад, у кабінеті прем'єр-міністра в присутності голови партії вони (представники західних країн - ред.) розмовляли грубо і прямо силою, заламуванням рук закликали до відкриття в країні «другого фронту», – сказав Каладзе.

За його словами, від Грузії нібито вимагали призначити чартерні рейси й організовано відправляти добровольців на Україну, а також ввести санкції проти Росії.

Нагадаємо, під час протестів у травні 2024 року Каладзе зневажливо висловився про Україну. «Я хочу ще раз сказати всім і всередині країни, і за її межами – українізації Грузії не відбудеться. Те, що відбувається зараз у Тбілісі, схоже на процеси, які відбувалися в Україні 2014 року. А сьогоднішній виступ глав МЗС Литви, Латвії, Естонії та Ісландії на мітингу проти «закону про іноагентів» – спроба організації в Грузії «революції донорів», – заявив Каладзе.

У грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Зокрема, санкції були запроваджені проти ексгравця київського «Динамо» Кахабера Каладзе, який наразі є мером Тбілісі.

Під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом він зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

Нещодавно, президент УАФ Андрій Шевченко дав коментар щодо заяв Кахи Каладзе. «Я не спілкуюсь з Каладзе. Я підтримую нашого президента. Каладзе для мене не існує», – сказав Шевченко. Водночас Каладзе після таких слів Шевченка заявив, що «Шевченко сьогодні сумує».