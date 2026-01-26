Головна Світ Політика
search button user button menu button

Обрано нову президентку ПАРЄ: що вона сказала про війну в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обрано нову президентку ПАРЄ: що вона сказала про війну в Україні
Петра Байр виступила зі своєю першою промовою на посаді президента
фото: Рада Європи

Байр заявила, що Рада Європи і надалі буде твердо відстоювати міжнародне право

Петра Байр очолила Парламентську асамблею Ради Європи. Вона отримала абсолютну більшість у першому турі голосування, набравши 164 голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Байр обійматиме цю посаду протягом одного року з можливістю переобрання ще на один термін. Вона є 36-м президентом ПАРЄ.

«Нас об’єднує бачення Європи – і світу – без війни. Нас об’єднують усі наші досягнення, наші конвенції та переконання», – сказала новообрана президентка у своїй інавгураційній промові, вихваляючи цінність Європейської конвенції з прав людини, «живого інструменту, що впливає на реальне життя».

Згадуючи війну Російської Федерації проти України, Петра Байр заявила, що Рада Європи і надалі буде твердо відстоювати міжнародне право, територіальну цілісність та мирне вирішення конфліктів. «Ця війна – це не лише напад на суверенітет держави. Це напад на міжнародне право, на європейський мирний порядок і на самі основи прав людини. Сила права – а не право сильних – повинна переважати», – сказала вона.

Байр також зазначила, що прагне наблизити Раду Європи до її громадян, особливо до молоді.

До слова, бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі.

Теги: ПАРЄ Голова ПАРЄ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До делегації ввійшли так звані російські опозиціонери, зокрема Ходорковський, Кара-Мурза, Фейгін та інші
ПАРЄ допустила російську делегацію до роботи
Сьогодні, 11:47
РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом
Росія обрала війну до кінця
23 сiчня, 10:20
Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
19 сiчня, 10:10
У Житомирі створили свою розподілену електрогенерацію
Житомирська енергетична аномалія
11 сiчня, 12:20
У РФ вичерпується арсенал
Топ-5 міфів про непереможність РФ
9 сiчня, 16:03
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
8 сiчня, 19:09
Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта»
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців
6 сiчня, 07:53
Президент Ніколас Мадуро на мітингу з нагоди річниці битви при Санта-Інес, яка відбулася під час Федеральної війни у ​​Венесуелі у 19 столітті, у Каракасі, Венесуела
Як повалення президента Венесуели Мадуро може загрожувати Україні: аналіз FT
6 сiчня, 01:47
Російські війська, що діють на південь і південний захід від Костянтинівки, ЗСУ тримають оборону
Костянтинівка під тиском: що задумав ворог
5 сiчня, 11:03

Політика

Обрано нову президентку ПАРЄ: що вона сказала про війну в Україні
Обрано нову президентку ПАРЄ: що вона сказала про війну в Україні
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій проти Росії
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій проти Росії
Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
Клінтон закликав американців виходити на протести проти дій адміністрації Трампа
Клінтон закликав американців виходити на протести проти дій адміністрації Трампа
Сі Цзіньпін залишився сам на вершині армії. CNN аналізує чистку генералів
Сі Цзіньпін залишився сам на вершині армії. CNN аналізує чистку генералів
Росія остаточно втрачає роль головного арбітра на Південному Кавказі – розвідка
Росія остаточно втрачає роль головного арбітра на Південному Кавказі – розвідка

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua