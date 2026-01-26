Обрано нову президентку ПАРЄ: що вона сказала про війну в Україні

Байр заявила, що Рада Європи і надалі буде твердо відстоювати міжнародне право

Петра Байр очолила Парламентську асамблею Ради Європи. Вона отримала абсолютну більшість у першому турі голосування, набравши 164 голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Байр обійматиме цю посаду протягом одного року з можливістю переобрання ще на один термін. Вона є 36-м президентом ПАРЄ.

«Нас об’єднує бачення Європи – і світу – без війни. Нас об’єднують усі наші досягнення, наші конвенції та переконання», – сказала новообрана президентка у своїй інавгураційній промові, вихваляючи цінність Європейської конвенції з прав людини, «живого інструменту, що впливає на реальне життя».

Згадуючи війну Російської Федерації проти України, Петра Байр заявила, що Рада Європи і надалі буде твердо відстоювати міжнародне право, територіальну цілісність та мирне вирішення конфліктів. «Ця війна – це не лише напад на суверенітет держави. Це напад на міжнародне право, на європейський мирний порядок і на самі основи прав людини. Сила права – а не право сильних – повинна переважати», – сказала вона.

Байр також зазначила, що прагне наблизити Раду Європи до її громадян, особливо до молоді.

До слова, бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі.