ПАРЄ допустила російську делегацію до роботи

До делегації ввійшли так звані російські опозиціонери, зокрема Ходорковський, Кара-Мурза, Фейгін та інші

Делегація функціонуватиме протягом одного року

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Депутат наголосив, що рішення про створення делегації з росіян в Асамблеї було ухвалено ще на осінній сесії. «Повернення росіян не стало неочікуваністю. Проблема в іншому, ПАРЄ порушили резолюцію, яку і самі прийняли», – каже він.

Делегація росіян в ПАРЄ: Наталія Арно, Дмитро Гудков, Марк Фейгін, Володимир Кара-Мурза, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Олег Орлов, Любов Соболь, Надія Толоконнікова та Андрій Волна. За словами Гончаренка, делегація функціонуватиме протягом одного року. Далі має бути нове рішення ПАРЄ для продовження.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Росія: нові загрози європейським демократіям». Документ засуджує російські удари по «цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав».

Раніше Парламентська Асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та Росією щодо якнайшвидшого проведення обмінів полоненими у форматі «всіх на всіх» та звільнення всіх військовополонених і цивільних громадян. Про це заявила очільниця постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко. Документ підтримали 88 депутатів.