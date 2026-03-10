Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що США мали побороти зло в Ірані 

Президент США Дональд Трамп назвав триваючу війну в Ірані короткостроковою екскурсією під час виступу на конференції Республіканської партії в Палаті представників у Доралі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Наша країна справді добре справляється. Я маю на увазі, на такому рівні, про який ніхто не думав. Ми здійснили невелику екскурсію, бо відчували, що мусимо це зробити, щоб позбутися якогось зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія», – сказав президент.

«Які ж хороші наші військові, правда?» – спитав президент під оплески, ще двічі повторивши «короткострокові».

Коментарі президента прозвучали лише через кілька годин після того, як міністр оборони Піт Хегсет ретвітнув зображення, на якому, зокрема, було написано: «Ми тільки почали воювати».

Раніше президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном. 

Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Як відомо, суботня атака Ізраїлю на 30 іранських паливних сховищ спричинила першу серйозну кризу у відносинах між Вашингтоном та Тель-Авівом з початку воєнної операції. За даними видання Axios, реакція американської сторони на масштаби руйнувань була вкрай різкою, а один із посадовців охарактеризував її питанням: «Якого біса?». Хоча ізраїльська армія заздалегідь попередила союзника про плани нанесення ударів, у Білому домі були впевнені, що атака матиме обмежений характер, і виявилися абсолютно не готовими до її реальних масштабів.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть у війні, воюючи на на боці РФ
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
12 лютого, 21:19
Генсек НАТО заявив, що США роблять саме те, що потрібно Україні
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
12 лютого, 13:35
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
18 лютого, 13:12
У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
25 лютого, 05:38
Захиснику України Андрію Кіцері назавжди 53
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
28 лютого, 09:00
Серія вибухів охопила майданчик автомобільного транспорту та залізничний термінал
Руйнування на хімзаводі «Дорогобуж» у Смоленській області: супутникові фото
26 лютого, 20:45
Бригади ТрО посилять артилерією, ППО та наземними роботизованими комплексами
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
5 березня, 13:30
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ
6 березня, 07:50
Через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході, тепер з Бахрейну
Енергетична криза в Затоці: Бахрейн слідом за Катаром оголосив форс-мажор
Вчора, 10:46

Політика

Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією
Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
Туреччина викликала іранського посла «на килим» через балістичну ракету
Туреччина викликала іранського посла «на килим» через балістичну ракету
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
Іран оголосив про новий етап війни
Іран оголосив про новий етап війни

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua