Трамп назвав війну з Іраном короткостроковою екскурсією

Дональд Трамп наголосив, що США мали побороти зло в Ірані

Президент США Дональд Трамп назвав триваючу війну в Ірані короткостроковою екскурсією під час виступу на конференції Республіканської партії в Палаті представників у Доралі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Наша країна справді добре справляється. Я маю на увазі, на такому рівні, про який ніхто не думав. Ми здійснили невелику екскурсію, бо відчували, що мусимо це зробити, щоб позбутися якогось зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія», – сказав президент.

«Які ж хороші наші військові, правда?» – спитав президент під оплески, ще двічі повторивши «короткострокові».

Коментарі президента прозвучали лише через кілька годин після того, як міністр оборони Піт Хегсет ретвітнув зображення, на якому, зокрема, було написано: «Ми тільки почали воювати».

Раніше президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном.

Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Як відомо, суботня атака Ізраїлю на 30 іранських паливних сховищ спричинила першу серйозну кризу у відносинах між Вашингтоном та Тель-Авівом з початку воєнної операції. За даними видання Axios, реакція американської сторони на масштаби руйнувань була вкрай різкою, а один із посадовців охарактеризував її питанням: «Якого біса?». Хоча ізраїльська армія заздалегідь попередила союзника про плани нанесення ударів, у Білому домі були впевнені, що атака матиме обмежений характер, і виявилися абсолютно не готовими до її реальних масштабів.