Росія обрала війну до кінця

РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом

«Формула Анкориджа». Росія поставила ультиматум

За результатами переговорів у Москві між американцями та росіянами останні заявили, що Росія продовжуватиме реалізацію цілей «СВО», доки не буде сформоване територіальне рішення за «формулою Анкориджа».

Нагадаю, що мова йде про повну окупацію

Донецької області.

Луганської області.

Запорізької області.

Херсонської області.

Незалежно від того, що жодну з них РФ фактично не контролює повністю. Тож, як бачимо, йдеться не про переговори і не про компроміс, а про ультиматум.

РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом. Це фактичне визнання, що ніякого дипломатичного рішення у Росії немає. Виключно військове – воювати далі.