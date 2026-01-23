Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Росія обрала війну до кінця

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом
фото: depositphotos.com

«Формула Анкориджа». Росія поставила ультиматум

За результатами переговорів у Москві між американцями та росіянами останні заявили, що Росія продовжуватиме реалізацію цілей «СВО», доки не буде сформоване територіальне рішення за «формулою Анкориджа».

Нагадаю, що мова йде про повну окупацію

  • Донецької області.
  • Луганської області.
  • Запорізької області.
  • Херсонської області.

Незалежно від того, що жодну з них РФ фактично не контролює повністю. Тож, як бачимо, йдеться не про переговори і не про компроміс, а про ультиматум.

РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом. Це фактичне визнання, що ніякого дипломатичного рішення у Росії немає. Виключно військове – воювати далі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри жорстку погоду та постійні російські штурми, є хороші наші результати в захисті позицій, заявив Зеленський
Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати на фронті
18 сiчня, 22:04
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
10 сiчня, 01:59
Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі, мав російське громадянство
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
7 сiчня, 13:41
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
6 сiчня, 18:52
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
6 сiчня, 05:50
Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
ЄС готує 20‑й пакет санкцій проти Росії
2 сiчня, 03:34
Кремль офіційно звинуватив Україну в нібито спробі атаки на резиденцію просійського диктатора Володимира Путіна
Фейкова атака на резиденцію Путіна. Навіщо це Росії зараз – аналіз Bild
31 грудня, 2025, 05:22
Дипломат підкреслив, що минула майже доба, однак Росія так і не надала жодних переконливих доказів
«Атака» на резиденцію Путіна. Сибіга звернувся до світових лідерів
30 грудня, 2025, 12:35
РФ знову б’є по світлу: знеструмлено п’ять регіонів
Російські обстріли залишили без світла п’ять областей України – Міненерго
26 грудня, 2025, 11:09

Віктор Таран

Росія обрала війну до кінця
Росія обрала війну до кінця
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії
Трамп схвалив продаж TikTok. Що далі та які наслідки?
Трамп схвалив продаж TikTok. Що далі та які наслідки?
Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг
Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг
Як Ізраїль захопив небо Ірану
Як Ізраїль захопив небо Ірану

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua