Росія обрала війну до кінця
«Формула Анкориджа». Росія поставила ультиматум
За результатами переговорів у Москві між американцями та росіянами останні заявили, що Росія продовжуватиме реалізацію цілей «СВО», доки не буде сформоване територіальне рішення за «формулою Анкориджа».
Нагадаю, що мова йде про повну окупацію
- Донецької області.
- Луганської області.
- Запорізької області.
- Херсонської області.
Незалежно від того, що жодну з них РФ фактично не контролює повністю. Тож, як бачимо, йдеться не про переговори і не про компроміс, а про ультиматум.
РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом. Це фактичне визнання, що ніякого дипломатичного рішення у Росії немає. Виключно військове – воювати далі.
