Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT

9 березня у Тегерані зібралися люди з прапорами та плакатами Моджтаби Хаменеї, щоб висловити підтримку верховному лідеру Ірану

Верховний лідер Моджтаба Хаменеї може виявитися навіть більш радикальним, ніж його батько та попередник, аятола Алі Хаменеї, якого вбили США та Ізраїль на початку війни

Призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану стало актом відкритого ігнорування застережень з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Асамблея експертів обрала 56-річного сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, попри прямі погрози США та Ізраїлю переслідувати будь-якого наступника. Цей крок сигналізує про прагнення іранської влади зберегти спадкоємність режиму в умовах масштабного збройного конфлікту та внутрішнього розколу суспільства.

Особиста трагедія нового керівника, який втратив майже всю родину внаслідок авіаударів, на думку аналітиків, може радикалізувати його політику. Хоча Моджтаба Хаменеї тривалий час залишався в тіні, його тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) свідчать про посилення впливу силових структур на державне управління. Експерти припускають, що за його правління Іран може відмовитися від стриманості попередника та прискорити створення ядерної зброї, що зробить війну, спрямовану на запобігання ядерному статусу Тегерана, контрпродуктивною.

Водночас існують припущення щодо можливого прагматизму нового лідера. Деякі фахівці вважають, що його авторитет серед радикалів дозволить йому легше досягати внутрішнього консенсусу або навіть піти на певні соціально-економічні реформи за прикладом Саудівської Аравії. Проте на тлі підготовки офіційного Тегерана до тривалого протистояння та обіцянок нових «сюрпризів» для опонентів, ситуація в регіоні залишається вкрай невизначеною.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.