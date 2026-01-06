Головна Країна Події в Україні
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців
Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта»
фото: Сили безпілотних систем ЗС України/Facebook

Знищено понад 350 цілей на території РФ, що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд щомісяця

За сім місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем вразили понад 168 тис. цілей окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБС.

«За цей час виконано понад 832 тис. бойових вильотів. Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд», – йдеться у повідомленні.

Серед уражених цілей:

  • 50 238 одиниць особового складу;
  • 532 танки;
  • 7 697 одиниць автотехніки;
  • 5 548 одиниць мототехніки;
  • близько 2 500 гармат та гаубиць;
  • понад 350 цілей на території РФ, що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд щомісяця.

Зазначається, що усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

Раніше оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем здійснили ураження по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України. В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника

Теги: втрати війна

