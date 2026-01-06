Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців

Знищено понад 350 цілей на території РФ, що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд щомісяця

За сім місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем вразили понад 168 тис. цілей окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБС.

«За цей час виконано понад 832 тис. бойових вильотів. Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд», – йдеться у повідомленні.

Серед уражених цілей:

50 238 одиниць особового складу;

532 танки;

7 697 одиниць автотехніки;

5 548 одиниць мототехніки;

близько 2 500 гармат та гаубиць;

понад 350 цілей на території РФ, що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд щомісяця.

Зазначається, що усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

Раніше оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем здійснили ураження по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України. В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.