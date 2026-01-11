Головна Думки вголос Ігор Луценко
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Житомирська енергетична аномалія

У Житомирі створили свою розподілену електрогенерацію
фото: zhitomir.info

У Житомирі за роки війни створили власну генерацію електрики

У Житомирі відключень значно менше, ніж в середньому по Україні. Непристойно менше, я б сказав.

На «Текстах» вийшов матеріал на цю тему, і я вважаю, що усім українцям варто знати про такий безцінний досвід. Нижче – короткий огляд того, що стало ключем до успіху.

У Житомирі за роки війни створили власну генерацію електрики.

  1. За сприяння USAID встановлено кілька газових когенераційних установок. Вони здатні одночасно виробляти електричну й теплову енергію для потреб ТЕЦ/котелень.
    На сьогодні генерують близько 1,7 МВт електрики, після запуску третьої – ~2,8 МВт. У планах – 6 установок.
  2. За кредит ЄБРР побудували першу ТЕЦ на трісці (деревних відходах), що дає ~1,1 МВт електроенергії. Існує план побудувати ще ТЕЦ із потужністю ~2 МВт електроенергії та ~10 МВт тепла.
  3. Встановлено 800 сонячних панелей потужністю орієнтовно 0,4 МВт поблизу головної каналізаційної станції зі схемою підмішування енергії у мережу. Деякі лікарні та соціальні заклади обладнані сонячними панелями, що зменшує їхню залежність від мережі.
  4. Працює сміттєпереробний завод, який виробляє RDF-паливо – перероблене сміття, котре горить. Причому з калорійністю більше, ніж дерев’яна тріска.

Крім створення міської розподіленої електрогенерації, великі енергетичні бонуси принесли інвестиції в економію.

  1. Була здійснена масова заміна ламп освітлення на світлодіодні. Замінили понад 18 тисяч світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання. Це призвело до скорочення споживання електроенергії у мережі зовнішнього освітлення на приблизно на 50%.
  2. За кредит Світового банку замінили проблемні труби, що зменшило витоки води та знизило навантаження на насосне обладнання. Водоканал зменшив споживання електрики приблизно на 27%.

Отака картина спротиву атакам РФ на муніципальному рівні, і він розвивається активно. І це при тому, що Житомир – далеко не найбагатше місце в Україні.

Секрет у тому, що за наявності бажання – на Захід від України все ще лежить океан можливостей отримати допомогу від міжнародних організацій, у вигляді грантів, позик без відсотків та кредитів з низькими відсотками.

Приходь і бери. Це робота потребує відповідальності, контролю, але, власне, для цього у нас й існують посадовці на посадах усіх рівнів, від національного до муніципального.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інвестиції Житомир війна українці

Ігор Луценко

