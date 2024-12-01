1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна сваритися і лаятися

1 грудня відзначається День працівників прокуратури України, День різдвяних вогнів та День невролога. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Наума.

День працівників прокуратури України

1 грудня кожного року в Україні святкується День працівників прокуратури – офіційне професійне державне свято. Таку подію запровадив президент Леонід Кучма 2 листопада 2000 року, дата святкування обрана на честь дати прийняття Закону України «Про прокуратуру» у 1991 році.

Ще у давніх скіфів існували власні правові норми, а у 6-4 століттях до наших часів у Північному Причорномор’ї були так звані номофілаки, які виконували функції сучасних прокурорів, тобто стежили за людською поведінкою та виконанням законів. Княже законодавство Київської Русі почало формуватися у 10 столітті.

День різдвяних вогнів

Сьогодні відзначають Національний день різдвяних вогнів (National Christmas Lights Day). Ця святкова подія знаменує початок святкового сезону.

Цей день присвячений традиції прикрашати будинки, вулиці та міста сліпучими різдвяними вогнями – практиці, яка розвивалася протягом багатьох років і стала символом святкового настрою та духу громади.

День невролога

Кожного року 1 грудня світ відзначає День невролога. Свято не є офіційним та широко відомим, проте здатне об’єднувати людей цієї професії. Неврологія як самостійна медична дисципліна виникла у 1860 році, до цього неврологію вважали частиною психіатрії та педіатрії.

До Дня невролога організовуються різноманітні благодійні акції, які містять в собі консультації з рекомендаціями. Україна, наприклад, проводить щорічну акцію «Зупинимо інсульт разом», де учасникам видають магніти відповідно до артеріального тиску кожного, а потім з цих магнітів складається загальна скульптура. Стосовно самих неврологів, 1 грудня лікарні нагороджують найкращих спеціалістів, проводяться науково-медичні конференції, семінари тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

1 грудня в церковному календарі – святого пророка Наума. Він жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового.

Пророк Наум відомий своїми пророцтвами про падіння Ніневії, столиці Ассирії, через її гріхи. У народі цей день вважали сприятливим для навчання: діти починали навчання, а батьки молилися за їх успіхи, кажучи: «Наум наведе на ум». Цей день асоціювався з мудрістю і новими починаннями.

Про життя пророка не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.

Дія книжки відбувається в Ніневії – столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.

Що не можна робити

Не можна сваритися і лаятися.

Не варто відмовляти в допомозі.

Не слід хвалитися успіхами.

Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Народні прикмети

Якщо випало багато снігу, то навесні чекайте на повені.

Теплий день до теплої зими.

Якщо хмари пливуть низько пливуть, то скоро похолодає.

Пам’ятні події 1 грудня

1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем.

1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1934 – У Ленінграді (нині Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Сталін використав його для організації в СРСР «Великого терору» (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, в тому числі відомих письменників).

1944 – Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з «націоналістичним підпіллям» в Західній Україні та Балтії.

1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.

1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур.

1990 – У Києві розпочався установчий з'їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).

1991 – понад 90% із 32 мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук.

1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.

1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського «Дніпра» забив свій перший гол в складі київського «Динамо».

2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.

2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини.

2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Дмитро.