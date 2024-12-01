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1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 грудня увесь світ святкує День різдвяних вогнів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритися і лаятися

1 грудня відзначається День працівників прокуратури України, День різдвяних вогнів та День невролога. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Наума.

День працівників прокуратури України

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

1 грудня кожного року в Україні святкується День працівників прокуратури – офіційне професійне державне свято. Таку подію запровадив президент Леонід Кучма 2 листопада 2000 року, дата святкування обрана на честь дати прийняття Закону України «Про прокуратуру» у 1991 році.

Ще у давніх скіфів існували власні правові норми, а у 6-4 століттях до наших часів у Північному Причорномор’ї були так звані номофілаки, які виконували функції сучасних прокурорів, тобто стежили за людською поведінкою та виконанням законів. Княже законодавство Київської Русі почало формуватися у 10 столітті.

День різдвяних вогнів

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Сьогодні відзначають Національний день різдвяних вогнів (National Christmas Lights Day). Ця святкова подія знаменує початок святкового сезону.

Цей день присвячений традиції прикрашати будинки, вулиці та міста сліпучими різдвяними вогнями – практиці, яка розвивалася протягом багатьох років і стала символом святкового настрою та духу громади.

День невролога

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Кожного року 1 грудня світ відзначає День невролога. Свято не є офіційним та широко відомим, проте здатне об’єднувати людей цієї професії. Неврологія як самостійна медична дисципліна виникла у 1860 році, до цього неврологію вважали частиною психіатрії та педіатрії.

До Дня невролога організовуються різноманітні благодійні акції, які містять в собі консультації з рекомендаціями. Україна, наприклад, проводить щорічну акцію «Зупинимо інсульт разом», де учасникам видають магніти відповідно до артеріального тиску кожного, а потім з цих магнітів складається загальна скульптура. Стосовно самих неврологів, 1 грудня лікарні нагороджують найкращих спеціалістів, проводяться науково-медичні конференції, семінари тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

1 грудня в церковному календарі – святого пророка Наума. Він жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового.

Пророк Наум відомий своїми пророцтвами про падіння Ніневії, столиці Ассирії, через її гріхи. У народі цей день вважали сприятливим для навчання: діти починали навчання, а батьки молилися за їх успіхи, кажучи: «Наум наведе на ум». Цей день асоціювався з мудрістю і новими починаннями.

Про життя пророка не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.

Дія книжки відбувається в Ніневії – столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.

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Що не можна робити

  • Не можна сваритися і лаятися.
  • Не варто відмовляти в допомозі.
  • Не слід хвалитися успіхами.
  • Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Народні прикмети

  • Якщо випало багато снігу, то навесні чекайте на повені.
  • Теплий день до теплої зими.
  • Якщо хмари пливуть низько пливуть, то скоро похолодає.

Пам’ятні події 1 грудня

  • 1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем.
  • 1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.
  • 1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.
  • 1934 – У Ленінграді (нині Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Сталін використав його для організації в СРСР «Великого терору» (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, в тому числі відомих письменників).
  • 1944 – Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з «націоналістичним підпіллям» в Західній Україні та Балтії.
  • 1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.
  • 1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
  • 1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур.
  • 1990 – У Києві розпочався установчий з'їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).
  • 1991 – понад 90% із 32 мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук.
  • 1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.
  • 1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського «Дніпра» забив свій перший гол в складі київського «Динамо».
  • 2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.
  • 2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини.
  • 2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Дмитро.

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Теги: свята українці Україна традиції свято календар

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