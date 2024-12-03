Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО

«По реакції на цю заяву МЗС дуже легко впізнати людей, які справді бажають Україні вціліти і поетапно перемогти, а які бажають поразки Зеленському»

Про заяву МЗС по НАТО. Так, це перемовна позиція. Вимагай неможливого, отримаєш максимум. Зрештою, заявляти перемовний максимум має право не тільки Росія. Зрештою, сила моральної правоти України і наша важливість для загальноєвропейської безпеки нікуди не поділися.

Ні, це не знецінює ані формулу миру, ані безпекові угоди. Бо перше – це теж перемовна позиція, але більш комплексна. Друге – це вже досягнутий мінімум, який закріплено на папері. І який передбачає базову допомогу.

Так, по реакції на цю заяву МЗС дуже легко впізнати людей, які справді бажають Україні вціліти і поетапно перемогти, а які бажають поразки Зеленському. Мені, якщо чесно, немає діла до політичної долі Володимира Олександровича, але Україна мені дорога. Як я бачу, деяким політикам і колишнім політикам – не дуже.

Коротше, гарна заява. Вчасна. Коли молодці – тоді молодці.