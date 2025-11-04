Орбан різко відреагував на заяву Зеленського про допомогу Угорщини

Віктор Орбан відповів на заклик Володимира Зеленського розблокувати рух України в ЄС і нагадав про допомогу, яку Будапешт надав Києву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Віктора Орбана у соціальній мережі Х.

Орбан перерахував підтримку, яку Угорщина надала Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, країна витратила близько 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям.

«Угорщина прийняла біженців з України, з початку війни було здійснено понад 14 мільйонів перетинів кордону з України, ми керуємо трьома українськими школами в нашій країні, ми піклувалися про поранених солдатів та дітей, прийняли понад десять тисяч українських дітей у таборах в Угорщині, навчали медичний персонал, відбудовували школи та дитячі садки в Україні, а минулого року ми були найбільшим постачальником електроенергії в Україні. Наразі ми витратили загалом 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського», – зазначив Орбан.

Прем’єр додав, що внесок Угорщини враховано і в коштах, які виділяє Україні ЄС, хоча «ми не раді цьому».

«Я також хотів би звернути увагу Президента на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт», – додав Орбан.

Орбан підкреслив, що Україна не захищає Угорщину і не має права очікувати додаткової підтримки:

«Я мушу відкинути припущення, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось і нічого. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є».

Крім того, угорський прем’єр висловив занепокоєння, що вступ України в ЄС «призведе до війни в Європі та виведення грошей угорців до України». Він запропонував замість членства укласти стратегічне партнерство з Україною, наголосивши, що Угорщина дотримуватиметься цієї позиції в майбутньому.

«Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право», – підсумував він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом просив його посприяти впливом на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує процес вступу України до ЄС.