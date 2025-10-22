Держбюджет: Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону

Найбільше грошей буде спрямовано на потреби ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть ще на 325 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку закону №14103.

Учора, 21 жовтня, парламент проголосував за зміни до держбюджету на 2025 рік. Найбільше грошей буде спрямовано на потреби ЗСУ (+210,9 млрд грн), а також на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів (+99,1 млрд грн).

Решту коштів буде розподілено між Національною гвардією (8,1 млрд грн), Держспецзв'язку (4,3 млрд грн), СБУ (1,3 млрд грн), Держспецслужбою транспорту (918 млн грн), Держприкордонслужбою (83 млн грн), Головним управлінням розвідки (28,8 млн грн) та Службою зовнішньої розвідки (8 млн грн).

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. У сфері оборони комітет пропонував збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, на початку жовтня Кабмін ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.