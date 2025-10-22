Головна Світ Політика
Посланець Путіна заявив, що підготовка саміту президентів США та РФ триває

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп продемонстрував спільний знімок з Путіним у Білому домі
фото: Getty Images

Дмітірієв: підготовка продовжується

Спеціальний посланець російського диктатора Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмітрієв, який має українське коріння, запевнив, що підготовка саміту президентів США та Росії у Будапешті триває, передає «Главком».

«Медіа перекручують коментар про «найближче майбутнє», щоб підірвати майбутній саміт. Підготовка продовжується», – зазначив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Петер Сійярто зазначив, що саміт Трампа і Путіна намагаються зірвати «фейковими новинами».

Водночас росЗМІ звернулись до офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової для роз'яснень про саміт Трампа та Путіна.

У відповідь Захарова заявила: «Це справжній інфобалаган партії війни».

Нагадаємо, за версією The Telegraph Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним в Угорщині після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

За повідомленням NBC News, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Варто зазначити, що 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

