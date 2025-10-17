Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський проводить переговори з американським лідером Дональдом Трампом

Переговори Зеленського і Трампа, На Уралі спалахнув завод із виробництва вибухівки «Авангард», Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро. «Главком» склав добірку новин 17 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проводить переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk.

Зустріч затрималася на пів години. Ймовірно, це сталося через зустріч Трампа зі співаком Андреа Бочеллі в Овальному кабінеті. Перемовини президентів України та США проходять у неформальній атмосфері під час обіду. Перед цим Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин.

Польща відмовила Німеччині в екстрадиції українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Польський суд відмовився екстрадувати до Німеччини 49-річного Володимира Журавльова. Його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Суддя Даріуш Любовський постановив, що запит німецької влади про екстрадицію Журавльова не слід задовольняти.

Суддя наголосив, що предметом цього провадження було не встановлення того, чи вчинив українець те, що йому інкримінує німецька сторона, а лише те, чи можуть його дії бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт.

За словами Любовського, польський суд не мав жодних доказів у цій справі, оскільки німецька сторона надіслала лише дуже загальну, формально необхідну інформацію. Тому українцеві було скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро та виділить 300 тис. євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся зі словацьким міністром Юраєм Бланаром у Кошице у межах третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем'єр-міністрами України Юлією Свириденко та Словаччини Робертом Фіцо. Український дипломат поінформував свого колегу про нещодавні напади Росії на енергетичну інфраструктуру України та цивільних громадян

Ключовою темою переговорів була оборонна співпраця, включаючи використання механізму Safe для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи Purl. Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Так, у сфері оборони комітет пропонує збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Що стосується освіти, то тут парламентарі рекомендують уряду розробити нову модель оплати праці вчителів, щоб обіцяне підвищення на 50% було відчутним, поетапно підвищити зарплати викладачам вишів на 50% у 2026 році та виділити 500 млн грн на підтримку релокованих із прифронтових територій університетів.

У сфері охорони здоровʼя депутати пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків для людей з рідкісними та важкими захворюваннями, передати Міністерству охорони здоровʼя повноваження з управління інвестиційними медичними проєктами та збільшити їх фінансування на 500 млн грн.

На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку

На хімічному заводі «Авангард» у Стерлітамаку, Башкирії, пролунали потужні вибухи. Генеральний директор підприємства Дмитро Логінов підтвердив пожежу. Аварія сталася на нітровузлі. Унаслідок інциденту відомо про загиблих та поранених.

Завод «Авангард» – це виробник зброї та боєприпасів за держоборонзамовленням. Крім того, на «Авангарді» випускають хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, промислову тару і вироби з деревини, утилізують озброєння і військову техніку, проводять науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи. Завод входить до складу російської державної корпорації «Ростех». У лютому 2024 року підприємство було включено до санкційних списків Євросоюзу.