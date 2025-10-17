Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський проводить переговори з американським лідером Дональдом Трампом

Переговори Зеленського і Трампа, На Уралі спалахнув завод із виробництва вибухівки «Авангард», Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро. «Главком» склав добірку новин 17 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проводить переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk.

Зустріч затрималася на пів години. Ймовірно, це сталося через зустріч Трампа зі співаком Андреа Бочеллі в Овальному кабінеті. Перемовини президентів України та США проходять у неформальній атмосфері під час обіду. Перед цим Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин.

Польща відмовила Німеччині в екстрадиції українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Польський суд відмовився екстрадувати до Німеччини 49-річного Володимира Журавльова. Його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Суддя Даріуш Любовський постановив, що запит німецької влади про екстрадицію Журавльова не слід задовольняти.

Суддя наголосив, що предметом цього провадження було не встановлення того, чи вчинив українець те, що йому інкримінує німецька сторона, а лише те, чи можуть його дії бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт.

За словами Любовського, польський суд не мав жодних доказів у цій справі, оскільки німецька сторона надіслала лише дуже загальну, формально необхідну інформацію. Тому українцеві було скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро та виділить 300 тис. євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся зі словацьким міністром Юраєм Бланаром у Кошице у межах третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем'єр-міністрами України Юлією Свириденко та Словаччини Робертом Фіцо. Український дипломат поінформував свого колегу про нещодавні напади Росії на енергетичну інфраструктуру України та цивільних громадян

Ключовою темою переговорів була оборонна співпраця, включаючи використання механізму Safe для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи Purl. Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Так, у сфері оборони комітет пропонує збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Що стосується освіти, то тут парламентарі рекомендують уряду розробити нову модель оплати праці вчителів, щоб обіцяне підвищення на 50% було відчутним, поетапно підвищити зарплати викладачам вишів на 50% у 2026 році та виділити 500 млн грн на підтримку релокованих із прифронтових територій університетів.

У сфері охорони здоровʼя депутати пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків для людей з рідкісними та важкими захворюваннями, передати Міністерству охорони здоровʼя повноваження з управління інвестиційними медичними проєктами та збільшити їх фінансування на 500 млн грн.

На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку

На хімічному заводі «Авангард» у Стерлітамаку, Башкирії, пролунали потужні вибухи. Генеральний директор підприємства Дмитро Логінов підтвердив пожежу. Аварія сталася на нітровузлі. Унаслідок інциденту відомо про загиблих та поранених.

Завод «Авангард» – це виробник зброї та боєприпасів за держоборонзамовленням. Крім того, на «Авангарді» випускають хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, промислову тару і вироби з деревини, утилізують озброєння і військову техніку, проводять науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи. Завод входить до складу російської державної корпорації «Ростех». У лютому 2024 року підприємство було включено до санкційних списків Євросоюзу.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Башкирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
21 вересня, 03:23
Повернення санкцій матиме серйозний вплив на Іран
ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів
28 вересня, 07:02
Володимир Зеленський та Дональд Трамп на вихідних двічі говорили телефоном
Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня – FT
13 жовтня, 17:28
Президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь
Зеленський розказав, про що говоритиме з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку
20 вересня, 12:15
Зеленський зауважив, що доповіді росіян Путіну відрізняються дуже сильно від реальності
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна
20 вересня, 12:30
Трамп та дружина Кірка були схвильованими
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
22 вересня, 10:37
Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї ООН
Трамп побив власний рекорд тривалості виступів в ООН
23 вересня, 20:59
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
9 жовтня, 19:59

Події в Україні

Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: знеструмлено майже всі мікрорайони
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: знеструмлено майже всі мікрорайони
Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного
На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного
Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському
Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua