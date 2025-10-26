Головна Країна Суспільство
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
фото: Офіс президента

Зеленський підкреслив, що вже випущені ракети «Фламінго» показали хороші результати

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для tsn.ua розповів про стан виробництва українських ракет «Фламінго» та фінансування цього процесу на тлі затримки поставок далекобійних ракет Tomahawk від США, пише «Главком».

За словами Зеленського, Україна стикалася з певними технологічними проблемами на етапі виробництва «Фламінго», а також зі затримками у фінансуванні від міжнародних партнерів. Однак, він зазначив, що ці питання наразі вирішуються, і держава знайшла власні ресурси для забезпечення необхідних поставок.

Президент запевнив, що всі державні замовлення будуть виконані до кінця року, і Україна отримає певну кількість ракет, точна цифра яких наразі не розголошується. Зеленський також підкреслив, що вже випущені ракети «Фламінго» показали хороші результати, і всі задоволені їхньою ефективністю.

До слова, чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 метрів, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
