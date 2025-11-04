Головна Світ Політика
Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Орбана через вступ України в ЄС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трамп пообіцяв допомогу Україні щодо блокування вступу в ЄС з боку Угорщини
Президент США підтримує Україну як майбутнього члена ЄС і пообіцяв допомогти з угорським вето

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом просив його посприяти впливом на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує процес вступу України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на саміт з питань розширення ЄС.

Під час онлайн-включення на саміті з питань розширення ЄС 4 листопада Зеленський розповів, що обговорював із Трампом підтримку України як майбутнього члена Євросоюзу.

«Ми говорили з ним про це. Він це підтримує, і він розуміє, що це вибір українського народу й Україна є частиною Європи – географічно, геополітично й історично», – зазначив Зеленський.

Він розповів, що в розмові з Трампом, зокрема, згадував проблему угорського вето в питанні вступу України в ЄС.

«Ми говорили про блокування з боку угорського лідера, і я просив президента Трампа також, чи підтримає він мене в тому, щоб допомогти нам. Він сказав мені, що робитиме все, що в його силах», – наголосив Зеленський.

На уточнювальне запитання про ймовірні тимчасові рамки від Трампа президент відповів: «Якщо чесно, то ні».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хотіла б, аби прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував Росію, адже блокування євроінтеграційного шляху країни фактично означає підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: міністр саміт Віктор Орбан Володимир Зеленський Україна президент блокування Дональд Трамп Європейський Союз Угорщина

