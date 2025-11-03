У Брюсселі пройде історичний «саміт розширення» ЄС: Зеленський долучиться онлайн

Лідери ЄС та країн-кандидатів зберуться 4 листопада, щоб обговорити прогрес і виклики на шляху до членства в Євросоюзі

У Брюсселі 4 листопада відбудеться саміт з питань розширення Європейського Союзу – безпрецедентна подія, яка збере лідерів ЄС і країн-кандидатів. Президент України Володимир Зеленський долучиться до зустрічі дистанційно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Під час саміту лідери країн-кандидатів представлять свої бачення прогресу та основні виклики на шляху до членства в Євросоюзі. Подія проходитиме на найвищому рівні – участь у ній візьмуть керівники держав та урядів, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Президент України Володимир Зеленський долучиться до заходу онлайн. Особливістю події стане її відкритий телевізійний формат – дискусії транслюватимуть наживо на Euronews. Саміт триватиме з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Час проведення саміту збігається з днем презентації Єврокомісією цьогорічного звіту щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема і щодо України.

Нагадаємо, що саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина.