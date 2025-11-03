Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Брюсселі пройде історичний «саміт розширення» ЄС: Зеленський долучиться онлайн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Брюсселі пройде історичний «саміт розширення» ЄС: Зеленський долучиться онлайн
ЄС проведе історичний саміт розширення: Україна візьме участь дистанційно
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС та країн-кандидатів зберуться 4 листопада, щоб обговорити прогрес і виклики на шляху до членства в Євросоюзі

 

У Брюсселі 4 листопада відбудеться саміт з питань розширення Європейського Союзу – безпрецедентна подія, яка збере лідерів ЄС і країн-кандидатів. Президент України Володимир Зеленський долучиться до зустрічі дистанційно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Під час саміту лідери країн-кандидатів представлять свої бачення прогресу та основні виклики на шляху до членства в Євросоюзі. Подія проходитиме на найвищому рівні – участь у ній візьмуть керівники держав та урядів, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Президент України Володимир Зеленський долучиться до заходу онлайн. Особливістю події стане її відкритий телевізійний формат – дискусії транслюватимуть наживо на Euronews. Саміт триватиме з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Час проведення саміту збігається з днем презентації Єврокомісією цьогорічного звіту щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема і щодо України.

Нагадаємо, що саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина. 

Читайте також:

Теги: Брюссель президент Володимир Зеленський саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
9 жовтня, 11:37
Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay
«Французи «хлопнули» танкер». Зеленський повідомив деталі спільної спецоперації проти тіньового флоту РФ
9 жовтня, 10:26
скріншот з відео Білого дому
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
17 жовтня, 21:21
Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор не хоче миру
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
17 жовтня, 21:55
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
19 жовтня, 11:38
Офіційний візит Володимира Зеленського до Королівства Швеція
Зеленський прибув до Королівства Швеція
22 жовтня, 14:07
Орбан заявив, що ЄС «розпадається» і порівняв його з потопаючим кораблем
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
7 жовтня, 08:15
Зеленський і Трамп домовилися продовжити розмову
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
12 жовтня, 16:32
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
19 жовтня, 17:36

Політика

У Брюсселі пройде історичний «саміт розширення» ЄС: Зеленський долучиться онлайн
У Брюсселі пройде історичний «саміт розширення» ЄС: Зеленський долучиться онлайн
Сі Цзіньпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї
Сі Цзіньпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир’я в Газі – Reuters
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир’я в Газі – Reuters
Західні компанії скористалися наслідками ударів по російських НПЗ
Західні компанії скористалися наслідками ударів по російських НПЗ
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua