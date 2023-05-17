Ракетна атака на Україну, вибухи в Миколаєві: головне за ніч
Українці пережили чергову неспокійну ніч
Цієі ночі Україною знову ширилася масштабна повітряна тривога. У Миколаєві внаслідок ракетної атаки зафіксовано влучання, виникли пожежі, є постраждала. Тим часом Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні, а держсекретар США вперше допустив визнання Росії спонсоркою тероризму. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі.
Обстріл Миколаєва
У Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі, одна жінка отримала осколкове поранення. Однією з «військових цілей» окупантів цієї ночі став супермаркет.
США можуть визнати РФ спонсоркою тероризму
Держдепартамент не виключає, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.
Він прокоментував надання РФ цього статусу словами «Ніколи не кажи «ніколи».
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot
Білий дім не зміг підтвердити пошкодження зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні під час нічної ракетної атаки росіян 16 травня. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
За його словами, США допоможуть із ремонтом зенітно-ракетного комплексу, якщо він насправді зазнав ушкоджень.
ЗМІ з'ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
Росія витрачає більше боєприпасів, аніж зазвичай, щоб змусити Україну відкласти контрнаступ і збити з пантелику українську протиповітряну оборону. Про це пише CNN із посиланням на офіційного представника США, обізнаного з ситуацією.
На його думку, такі масштабні атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже вони виснажують запаси високоточних боєприпасів у Росії.
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