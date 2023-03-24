Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення

Влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову

Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року, такими, що відповідають Конституції Республіки Вірменія і таким чином підтримав ордер на арешт російського диктатора Володмира Путніа, який видав МКС. Рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян, повідомляє «Арменпресс».

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Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

Голова Конституційного суду Арман Діланян повідомив, що окрему думку висловили судді Грайр Товмасян, Араїк Тунян і Єрванд Хундкарян.

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У 2022 році уряд Республіки Вірменія звернувся з цього питання до Конституційного суду. Уряд вкотре звернувся до питання про прийняття Римського статуту, оскільки, за логікою цього Статуту, побачив можливість притягнути Азербайджан до відповідальності.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Нагадаємо, Міністерка юстиції Литви анонсувала нові ордери на арешт Путіна.