Патріотичний сплеск у Канаді: продажі прапорів зросли вдвічі

Причини злету продажів прапорів пов'язані з напругою, яка виникла після заяв Трампа приєднати країну до США

Канадці цьогоріч закупили вдвічі більше прапорів напередодні національного Дня прапора, порівняно із минулом роком. Це ймовірно пов'язано з напругою, яка виникла після заяв та дій президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

«Канадці збираються під своїм прапором як символом єдності», – заявив співвласник компанії Flags Unlimited Метт Скіпп, пояснюючи сплеск патріотизму погрозами президента США Дональда Трампа щодо суверенітету Канади.

Політики також закликають громадян масово вивішувати національний символ, щоб продемонструвати єдність країни.

Крім того, канадці почали бойкотувати американські товари, зокрема алкоголь, а також скасовувати поїздки до США. На спортивних заходах зафіксовані випадки освистування всього, що асоціюється з південним сусідом.

День прапора відзначатиметься 15 лютого і знаменує 60-ту річницю, як над Парламентським пагорбом вперше замайорів червоно-білий стяг з кленовим листом.

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву про намір приєднати Канаду до США. Він вважає, що сусідня держава сильно залежить від пітримки американців. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також переконаний, що заяви Трампе це реальні погрози.

Також днями Трамп запровадив мито на алюміній та сталь. Канада пообіцяла удар у відповідь.