Мита на товари з Канади, КНР та Мексики вдарять по кишеням пересічних американців

Торгові ініціативи Трампа передусім відобразяться на цінах на товари у США

Торгові мита щодо Канади, Мексики та Китаю, про введення яких оголосив президент США Дональд Трамп, стануть причиною зростання цін на різні товари для американських споживачів – від овочів та м'яса до телефонів та машин. Таку аналітику наводить газета The New York Times.

«Через те, що мита поширюються саме на ці три країни, не помітити інфляцію, проходячи повз торговельні ряди, буде неможливо» – сказав виданню експерт з питань ланцюжків постачання товарів та професор Університету штату Мічиган Джейсон Міллер.

Як зазначає газета, у США можуть піднятися ціни на овочі та фрукти, багато з яких завозяться з Мексики, зокрема на авокадо, помідори та полуницю. До того ж зростуть ціни на алкоголь, зокрема на текілу та пиво. Інфляція може поширитися і на м'ясо і зерно, що імпортуються з Канади.

Мита також позначаться на вартості автомобілів для американських покупців. Автовиробники щотижня відправляють через кордони США з Канадою та Мексикою готові автомобілі, двигуни, трансмісії та інші компоненти вартістю десятки мільярдів доларів. У мільярди доларів оцінюються й імпортовані запчастини з Китаю.

Нагадаємо, Трамп підписав виконавчий указ про застосування тарифів щодо товарів із Канади, Китаю та Мексики. Згідно з документом, мита у розмірі 25% запроваджуються щодо імпорту з Мексики та Канади (10% щодо канадських енергоресурсів). Додаткові тарифи у розмірі 10% запроваджуються на товари з КНР. На Канаду, Китай та Мексику припадає третина всіх імпортованих Сполученими Штатами товарів та послуг. У 2023 році сукупний обсяг експорту цих трьох країн до США становив майже $1,5 трлн.

Утім, пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки призупинять запровадження мита на канадські товари мінімум на 30 днів. Відповідну заяву опублікував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соціальній мережі X.