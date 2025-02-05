Канадці розробили пристрій, що перевершує сонячні панелі за генерацією енергії (фото, відео)

Річковий генератор Idenergie може забезпечити електроенергією житловий будинок, генеруючи до 12 кВтг на день, стверджує виробник

Канадська компанія Idenergie розробила інноваційний пристрій, який генерує електрику з поточної води, перевершуючи сонячні панелі за кількістю виробленої енергії. Про це пише портал ECOticias.

В основі генератора Idenergie лежить турбіна Дар'є – тип турбіни низького тиску, вісь обертання якої перпендикулярна потоку рідини або повітря. Конструкцію виготовлено з алюмінію, який є матеріалом, що повністю переробляється.

Річкова турбіна Idenergie фото: Idenergie

Повідомляється, що одна така турбіна виробляє 12 КВтг електроенергії на день, що дорівнює продуктивності 12 сонячних панелей. Апарат також працює цілодобово, на відміну від сонячних панелей, які генерують енергію тільки вдень.

Енергії, що генерується цим пристроєм, достатньо для живлення основних побутових приладів, включно з холодильниками, телевізорами, комп'ютерами та освітлювальними приладами. Його також можна під'єднати до акумуляторної системи зберігання, щоб подача енергії була безперебійною.

Річкова турбіна Idenergie фото: Idenergie

При цьому турбіна Idenergie не завдає шкоди підводній екосистемі, як це роблять звичайні приливні турбіни. Пристрій сконструйовано таким чином, щоб не знищувати мешканців водойми.

На сайті виробника сказано, що для встановлення річкової турбіни потрібно всього три людини з невеликим досвідом або взагалі без нього. Немає потреби у кранах, змінах русла річки або будь-яких дорогих будівельних роботах. Обладнання можна доставити в будь-яку точку світу в розібраному вигляді та зібрати на березі річки за допомогою шестигранних ключів.

«Річкова турбіна Idenergie може задовольнити потреби в електроенергії житлового будинку, генеруючи при максимальній потужності до 12 кВтг на день. Надійність турбіни пропонує хорошу альтернативу газовим генераторам. Шум двигуна, запах бензину, поїздки на заправки і назад, витрати на паливо залишаться у минулому», – стверджують в Idenergie.