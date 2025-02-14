Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам

Трампа зобов'язали відновити допомогу іншим країнам

Федеральний суд округу Колумбія зобов'язав адміністрацію президента США Дональда Трампа на час розгляду відновити іноземну допомогу, повідомляється в електронній базі інстанції. Там зазначили, що уряд не надав жодних пояснень, чому програми підтримки були призупинені для перегляду.

«Відповідачі не дали жодних пояснень, чому тотальне призупинення всієї виділеної конгресом іноземної допомоги було раціональним провісником перегляду програм», – йдеться у ухвалі суду.

Раніше повідомлялося, що рішення Трампа призупинити фінансову допомогу зарубіжним країнам призвело до зупинення військової та економічної підтримки України.

Ухвалений главою держави документ впливає на фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). По цій лінії з лютого 2022 року було направлено понад $7,6 млрд як гуманітарну та розвиваючу допомогу Україні.

Корупція в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) «сягла нечуваного рівня». Про це заявив президент США Дональд Трамп. Американський лідер закликав ліквідувати структуру.

До слова, генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна відправлено у відставку після критики дій Трампа. Днем раніше його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати USAID.