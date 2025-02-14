Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам
Федеральний суд зобов'язав уряд Трампа відновити іноземну допомогу
фото із відкритих джерел

Трампа зобов'язали відновити допомогу іншим країнам

Федеральний суд округу Колумбія зобов'язав адміністрацію президента США Дональда Трампа на час розгляду відновити іноземну допомогу, повідомляється в електронній базі інстанції. Там зазначили, що уряд не надав жодних пояснень, чому програми підтримки були призупинені для перегляду.

«Відповідачі не дали жодних пояснень, чому тотальне призупинення всієї виділеної конгресом іноземної допомоги  було раціональним провісником перегляду програм», – йдеться у ухвалі суду.

Раніше повідомлялося, що рішення Трампа призупинити фінансову допомогу зарубіжним країнам призвело до зупинення військової та економічної  підтримки України.

Ухвалений главою держави документ впливає на фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). По цій лінії з лютого 2022 року було направлено понад $7,6 млрд як гуманітарну та розвиваючу допомогу Україні.

Корупція в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) «сягла нечуваного рівня». Про це заявив президент США Дональд Трамп. Американський лідер закликав ліквідувати структуру.

До слова, генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна відправлено у відставку після критики дій Трампа. Днем раніше його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати USAID.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп політика фінансування президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп і Марк Фогель у Білому домі, 11 лютого 2025
Росія звільняє американця – і одразу атакує Київ: що стоїть за цими сигналами?
12 лютого, 10:30
Наслідки російської атаки на Київ, 18 січня
Понад тисячу бомб та дронів за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ (відео)
19 сiчня, 12:39
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
21 сiчня, 17:03
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
27 сiчня, 10:43
Також Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру
Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і прагне затягнути війну – Зеленський
28 сiчня, 23:32
База в Гуантанамо раніше використовувалася для утримання військовополонених, зокрема причетних до терактів 11 вересня
Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо
30 сiчня, 00:28
У 2025 році уряд планує витрати на оборону більше коштів, аніж минулого року
Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC
30 сiчня, 15:16
За словами Трампа зустріч представників України та Росії щодо припинення війни пройде наступного тижня
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Кеннеді є відомим критиком вакцин. Політик сказав, що підходив до незнайомих людей, щоб сказати їм не робити щеплення своїм дітям
Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого
Вчора, 19:43

Політика

Переговори між Росією, Україною та США? Чого чекати від Мюнхенської конференції
Переговори між Росією, Україною та США? Чого чекати від Мюнхенської конференції
Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам
Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам
Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією
Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією
Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном
Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном
Дорогою до Мюнхена літак із держсекретарем США екстрено повернувся назад: що сталося
Дорогою до Мюнхена літак із держсекретарем США екстрено повернувся назад: що сталося
США можуть перекинути до України війська. Віцепрезидент Венс назвав умову
США можуть перекинути до України війська. Віцепрезидент Венс назвав умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
125K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
31K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
24K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
19K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
США хочуть мати свою частку в українській економіці – Бессент
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua