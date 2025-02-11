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Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній
Найбільшими постачальниками сталі в США є сусідні Мексика і Канада. Крім того, з Канади США імпортують найбільше алюмінію
фото: Pixabay

Оттава пообіцяла «чітку і виважену» реакцію на дії Вашингтона

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є «абсолютно невиправданими». Про це повідомляє CNN.

Чиновник також попередив, що реакція Канади на це буде «чіткою і виваженою». Посилаючись на дані міністерства торгівлі США, Шампань зазначив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Штатів.

«Канадські сталь та алюміній підтримують ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування», – наголосив він.

Міністр пообіцяв, що Канада проконсультується зі своїми міжнародними партнерами й розгляне деталі тарифів.

Водночас ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем'єр-міністерки країни, назвала мита «незаконними й невиправданими».

«З огляду на те, що Дональд Трамп вирішив ввести тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та робітників, ми повинні зробити те, що ми зробили при першій його спробі: відповісти долар за долар», – зазначила політикиня.

Фріланд закликала до переговорів із іншими постраждалими країнами, щоб дати відсіч президенту США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 11 лютого 2025 року кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дією у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу.

Варто зазначити, що найбільшими постачальниками сталі в США є сусідні країни – Мексика і Канада. Крім того, з Канади США імпортують найбільше алюмінію.

До слова, раніше повідомлялося, що Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі.  Також Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. 

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Теги: Канада США Дональд Трамп імпорт експорт торгівля

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