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Рубіо зізнався, чи ведуться перемовини щодо включення Канади до складу США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рубіо зізнався, чи ведуться перемовини щодо включення Канади до складу США
Рубіо наголосив, що наразі США зосереджені на іншому пріоритеті – це запровадження нових тарифів
фото з відкритих джерел

«Ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що його відомство не бере участі в жодних переговорах щодо того, аби Канада приєдналася до США як 51-й штат. Про це він заявив у інтерв’ю Fox News.

Рубіо наголосив, що наразі США зосереджені на іншому пріоритеті – це запровадження нових тарифів, позаяк президент Дональд Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

«Очевидно, це вплине на наші стосунки з ними. Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами», – заявив Рубіо.

Нагадаємо, що у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження мали б запрацювати з 4 лютого.

Раніше ми писали, що Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів Америки. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві.

Також відомо, що президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.

Також Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом». За його словами, США платять сотні мільярдів доларів для субсидування Канади, але для цього немає жодних причин.

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Теги: Держдепартамент США Марко Рубіо президент Дональд Трамп Канада торгівля

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