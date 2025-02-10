Трамп зробив нову заяву про намір приєднати Канаду до США

Дональд Трамп: Канада нежиттєздатна як країна без торгівлі зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно налаштований на анексію Канади та перетворення її на 51-й штат США. Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю під час передматчевого шоу Суперкубку на телеканалі Fox News, яке цитує Associated Press.

«Так, це так», – підтвердив Трамп ведучому Брету Баєру, коли той запитав, чи його слова про приєднання Канади реальні, як нещодавно попередив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Трамп пояснив свою позицію тим, що США нібито зазнають фінансових втрат через торговельні відносини з Канадою: «Я думаю, що Канаді було б набагато краще бути 51-м штатом, тому що ми втрачаємо з Канадою $200 млрд на рік. І я цього не допущу. Чому ми платимо $200 млрд на рік, по суті субсидії Канаді?».

Фактично ж США не субсидують Канаду. Дефіцит торгівлі між країнами у 2023 році склав $72 млрд, що переважно відображає імпорт американськими компаніями канадських енергоресурсів.

Реакція прем’єр-міністра Канади не забарилася. Джастін Трюдо під час закритої зустрічі з представниками бізнесу та профспілок у п’ятницю визнав, що слова Трампа про анексію Канади варто сприймати серйозно.

«Містер Трамп має на увазі, що найлегший спосіб зробити це – поглинути нашу країну, і це реально», – заявив Трюдо, посилаючись на свої попередні розмови з Трампом. Він наголосив, що США «добре знають про наші ресурси, які ми маємо, і дуже хочуть мати з них вигоду».

Заяви Трампа стали ще жорсткішими під час його спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One перед його поїздкою на матч Суперкубку в Новому Орлеані. Він висловив сумніви щодо життєздатності Канади як незалежної держави «без торговельних відносин із США».

Трамп також заявив, що Канада більше не може покладатися на військовий захист Сполучених Штатів. «Знаєте, військовим вони платять не дуже багато. І причина, чому вони не платять багато, полягає в тому, що вони припускають, що ми їх захищатимемо. Це не так», – заявив він.

Нагадаємо, Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом».

Днями державний секретар США Марко Рубіо заявив, що його відомство не бере участі в жодних переговорах щодо того, аби Канада приєдналася до США як 51-й штат.