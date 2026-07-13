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Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки
Грем був важливим союзником для України, незважаючи на нестабільні стосунки між Києвом та Вашингтоном
Bloomberg

Грем присвятив значну частину другого президентства Трампа збереженню підтримки України з боку США

Смерть сенатора Ліндсі Грема позбавляє ключових союзників США, таких як Україна, яким часом було важко впливати на адміністрацію Трампа, одного з найефективніших каналів зв’язку з Білим домом, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Тепер Україні та іншим союзникам США доведеться шукати інших захисників, що буде нелегко. Грем розвинув унікальний набір навичок, поєднуючи тісні стосунки з Трампом, вміння співпрацювати з сенаторами-демократами та міцні зв’язки з іноземними лідерами», – наголошують у видання.

Так, навіть після того, як Трамп здобув другий термін, частково завдяки передвиборчій кампанії, спрямованій на припинення участі США у закордонних війнах, Ґрем залишався рішучим прихильником інтервенціоністської політики, зокрема, активно сприяючи тому, щоб Трамп приєднався до Ізраїлю у війні з Іраном.

Попри розчарування Трампа тим, що він не зміг виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну в Україні з першого ж дня, Грем був важливим союзником для Зеленського, незважаючи на нестабільні стосунки між Києвом та Вашингтоном.

Смерть Грехема сталася на тлі того, як Україна закликає союзників, зокрема США, надати більше ракет Patriot для захисту від дедалі більш смертоносних російських балістичних ударів. Хоча минулого тижня Трамп заявив, що надасть Києву ліцензію на виробництво цих ракет, налагодження виробництва не відбудеться швидко й легко, а для цього потрібна постійна взаємодія з президентом США.

За словами одного з європейських дипломатів, європейські країни розглядали Грема як ключову фігуру, що має вплив у Білому домі, не лише для підтримки України, а й для покарання Росії. За словами джерела, обізнаного з позицією європейських лідерів, його також вважали одним із небагатьох високопоставлених республіканців, які виявляли активний та обізнаний інтерес до питань зовнішньої політики.

У п’ятницю двопартійна група сенаторів, до якої входив і Грем, оголосила, що Трамп погодився просунути новий законопроект про санкції проти Росії. Вони не навели деталей щодо змін до цього законопроекту, який тривалий час перебував у стані застою, але зазначили, що сподіваються незабаром його оприлюднити.

Після смерті Грема кілька сенаторів-демократів закликали швидко ухвалити законопроект про санкції проти Росії. Сенатор Річард Блюменталь, демократ із Коннектикуту, зазначив, що це буде «гідною даниною пам’яті».

«Я назавжди запам’ятаю нашу останню тривалу розмову цього вікенду, коли він радісно відзначав досягнення згоди щодо нашого законопроекту про санкції проти Росії й сказав: „Це велика справа – ми всі добре попрацювали», – зазначив Блюменталь у своїй заяві.

Нагадаємо, судово-медичні експерти оприлюднили попередні результати експертизи щодо смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. За їхніми даними, політик помер унаслідок розшарування аорти, яке розвинулося на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Ймовірно, на місце в Сенаті, яке лишилося вакантним після смерті Грема, балотується конгресвумен від Республіканської партії Ненсі Мейс. Вона є однією з перших республіканців, які публічно виявили інтерес до сенаторського мандата. Джерела, обізнані з її планами, повідомили, що конгресвумен «серйозно розглядає» участь у перегонах. У разі висунення це стане її другою спробою потрапити до Сенату: у 2014 році вона вже брала участь у республіканських праймеріз, однак тоді поступилася Ліндсі Грему.

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Теги: Сенат США США санкції

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